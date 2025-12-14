विपक्ष के नेताओं के लिए नीतीश कुमार के मंत्री ने कर दी बड़ी घोषणा, उनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? बताया
Bihar News: नीतीश सरकार के मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने एसआइआर के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को एक नाटक करार दिया है। उन्हों ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Politics: BJP के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने एसआइआर (Special Intensive Revision ) के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को आधारहीन करार दिया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। उनके लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। जिस SIR को बिहार की सात करोड़ से अधिक जनता ने स्वीकार कर लिया, उसका विरोध थेथेरोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं।
मीडिया को दिए बयान में डॉ. जायसवाल ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है, यहां के इतने लोगों ने उत्सवी माहौल में मतदान में सहभागिता की।
अब जब ज्ञान की धरती के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया तो वे दिल्ली में बैठकर आंदोलन करेंगे तो जनता क्या सोचेगी। विपक्ष के नेताओं को बिहार आना चाहिए।
लोकतंत्र में विपक्ष की आस्था नहीं
उन्होंने कहा कि एसआइआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। जिस मतदाता का नाम दो जगह है, जो मृत हो गए हैं या जगह छोड़कर जा चुके हैं, वैसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई।
तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अब कोई काम नहीं है। बेरोजगार हो गए हैं इसलिए रोड छाप बात करने लगे हैं। इन्हें लोकतंत्रत पर आस्था नहीं है।
बिहार में रोजगार एवं उद्योग धंधे पर विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमलोग कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की बेरोजगारी दूर हो। उन्हें कुछ काम में लगाएंगे।
उद्योग मंत्री का पदभार संभालने के बाद से डॉ. जायसवाल एक्शन मोड में हैं। राज्य में चीनी मिल खोले जाने की बात हो या निवेशकों को आमंत्रित करने की सरकार हर मोर्चे पर काम की शुरुआत कर चुकी है।
इसी क्रम में अब इन्वेस्टर मीट की तर्ज पर कंसलटेंट मीट की तैयारी उद्योग विभाग कर रहा है। खरमास के बाद जनवरी में इसका आयोजन किया जाएगा।
इसके माध्यम से उद्यमियों को बिहार में निवेश करने पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। जमीन एवं सब्सिडी के बारे में भी बताया जाएगा।
