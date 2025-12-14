डि‍ज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: BJP के प्रदेश अध्‍यक्ष व बिहार सरकार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने एसआइआर (Special Intensive Revision ) के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध को आधारहीन करार दिया है। उन्‍होंने कहा कि विपक्ष की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। उनके लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। जिस SIR को बिहार की सात करोड़ से अधिक जनता ने स्‍वीकार कर लिया, उसका विरोध थेथेरोलॉजी से ज्‍यादा कुछ नहीं।

मीडिया को दिए बयान में डॉ. जायसवाल ने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है, यहां के इतने लोगों ने उत्‍सवी माहौल में मतदान में सहभागिता की। अब जब ज्ञान की धरती के लोगों ने इसे स्‍वीकार कर लिया तो वे दिल्‍ली में बैठकर आंदोलन करेंगे तो जनता क्‍या सोचेगी। विपक्ष के नेताओं को बिहार आना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की आस्‍था नहीं उन्‍होंने कहा कि एसआइआर का मतलब है मतदाता सूची का शुद्ध‍िकरण। जिस मतदाता का नाम दो जगह है, जो मृत हो गए हैं या जगह छोड़कर जा चुके हैं, वैसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई।