बिहार चुनाव परिणाम: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पहली प्रतिक्रिया

डिजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार चुनाव (Bihar Elections 2025) में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक बार फिर मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

इसको लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। मंत्री और नेता मुख्‍यमंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं। विधायक भी सीएम से मुलाकात करने आ रहे हैं।

इस बीच मुख्‍यमंत्री के बेटे निशांत कुमार पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्‍होंने शानदार जनादेश के लिए बिहारवासियों को धन्‍यवाद दिया।

उन्‍होंने कहा कि बिहारवासियों को शुभकामना देते हैं कि एनडीए को भारी बहुमत से जितवाया। फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है।

उन्‍होंने कहा कि जीत की उम्‍मीद तो थी, लेकिन उम्‍मीद से ज्‍यादा बेहतर परिणाम मिला है। पापा ने जो 20 साल मेहनत की है, जनता ने उसका इनाम दिया है।

विकास के कार्य करते रहेंगे

जनता ने जो विश्‍वास जताया है, उम्‍मीद है क‍ि पापा, इस विश्‍वास काे कायम रखते हुए विकास के कार्य करेंगे।

निशांत लाइमलाइट से दूर रहते हैं। कभी-कभार ही वे सार्वजनि‍क जगहों पर नजर आते हैं। इस दौरान भी उनका बयान नपा-तुला होता है। इस बार भी उन्‍होंने ऐसा ही बयान दिया है।

प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार

इस चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से सत्‍ता में वापसी की है। BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे 89 जबक‍ि जदयू को 85 सीटें आई हैं।

एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने 19, हिंदुस्‍तानी अवाम मोर्चा ने पांच जबक‍ि रालोमो ने चार सीटें जीतीं। सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है।

इससे पूर्व चालू विधानसभा की कैब‍िनेट की अंत‍िम बैठक सोमवार को होनी है। इसके बाद मुख्‍यमंत्री इस्‍तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं क‍ि कौन-कौन मंत्र‍िमंंडल में शामिल होते हैं। विधानसभा अध्‍यक्ष से लेकर उपमुख्‍यमंत्री पद के संभावित चेहरों की चर्चा भी खूब हो रही है।