राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सड़क मार्ग से 250 किमी से अधिक की यात्रा की और समस्तीपुर, दरभंगा तथा मधुबनी के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। चुनाव प्रचार को लेकर उनका उत्साह इस तरह का था कि बारिश की वजह से हेलीकाप्टर नहीं उड़ा तो वह पटना से सड़क मार्ग से ही निकल गए और अपने तय कार्यक्रम में शामिल हुए। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी उनके साथ थे।

संकल्‍प पत्र कार्यक्रम में हुए शामिल पटना से सुबह 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से निकले। पटना से निकलने के पूर्व वह एनडीए के संकल्प पत्र जारी किए जाने के कार्यक्रम में शामिल हुए। बारिश की वजह से यह लग रहा था कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं भी निकल सकते हैं। पर बारिश के बावजूद वह निकले। उन्होंने समस्तीपुर जिले में मोरवा, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा और वारिसनगर में लोगों से भेंट की। यहां से वह दरभंगा के लिए निकल गए। सुदूर कुशेश्वरस्थान भी गए। दरभंगा जिले में उन्होंने बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वरस्थान और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी।

मैथ‍िली ठाकुर के लिए क‍िया रोड शाे अलीनगर में वहां से भाजपा की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए उन्होंने रोड शो किया। दरभंगा के बाद भी मुख्यमंत्री बगैर रुके मधुबनी के लिए निकल गए। वहां उन्होंने फुलपरास और लौकहा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से भेंट की। बड़ी संख्या में आए लोगों ने मुख्यमंत्री का काफी उत्साह से स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। मुख्यमंत्री शनिवार को भी उसी इलाके में रहेंगे। वह संजय झा के अररिया संग्राम स्थित आवास पर रुक गए।