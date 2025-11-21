नीतीश कुमार: गृह मंत्रालय नहीं, तो कौन सा विभाग संभालेंगे?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहे हैं। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि वे अब कौन सा विभाग संभालेंगे। उनके पास पहले से ही कई विभागों का अनुभव है, और वे हमेशा विकास कार्यों को प्राथमिकता देते आए हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इस बार गृह मंत्रालय नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि उनके पास कौन-कौन से विभाग होंगे?
बिहार सरकार के मंत्रिमंंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के मुताबिक नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन विभाग होगा।
इसके अतिरिक्त वे मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी एवं निर्वाचन विभाग भी होगा। इसके अलावा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे।
2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से पहली बार है कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं होगा। अब सम्राट चौधरी इस विभाग को चलाएंगे।
नोट: इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है।
