'एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से करेगी काम', CM नीतीश ने कहा- 'बिहार को बनाएंगे विकसित राज्य'

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ राज्य में एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्हें विश्वास है कि बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम बिहार को देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने लिखा कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यों से आए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व सभी गणमान्य लोगों एवं विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन। बिहार के लोगों को मेरा नमन। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज के इस विशेष अवसर पर बिहार के लोगों को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।



आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को… pic.twitter.com/Aqe3159BJV — Nitish Kumar (@NitishKumar) November 20, 2025 नई एनडीए सरकार की गठन एवं नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेने पर गुरुवार को अलग-अलग बयान जारी कर भाजपा नेताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का समावेशी विकास हुआ है। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के लिए काम करेगी। पांडेय ने बिहार सरकार में पुन: मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अतिरिक्त शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया है।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. भीम सिंह, पूर्व सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने नव गठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी बधाई दी है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि डबल इंजन सरकार में विकास की बहार हर घर तक पहुंचेगी।