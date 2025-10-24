PM के साथ मंच पर बैठे नीतीश बोल गए गलत तारीख, सोशल मीडिया पर समस्तीपुर रैली का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत एनडीए की बड़ी जनसभा से हुई, लेकिन इस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक छोटी चूक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नीतीश कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, “आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2025 को एनडीए, जदयू, बीजेपी की सरकार बनी थी...”

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

उनकी यह गलती सुनते ही मंच के सामने मौजूद कई लोग हैरान रह गए — और कुछ देर बाद ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिना कागज देखे बोलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार लिखा हुआ भाषण पढ़ा, लेकिन उम्मीदवारों के नाम लेते वक्त कई बार रुकना पड़ा। कई मौकों पर उन्होंने पन्ना पलटते हुए दर्शकों से कहा — “थोड़ा देख लीजिए कौन सीट से कौन है...”



इस दौरान मंच पर मौजूद पीएम मोदी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुस्कुराते नजर आए। लालू परिवार पर तीखा हमला भाषण में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा,

“दो बार उनके साथ गया, दोनों बार गड़बड़ हुई। लालू जी ने बिहार को डर का माहौल दिया। उस दौर में लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे।”

उन्होंने दावा किया कि 2005 के बाद बिहार में कानून का राज और विकास दोनों स्थापित हुए हैं। विपक्ष का तंज, समर्थकों का बचाव सभा के बाद आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की गलती को लेकर सोशल मीडिया पर चुटकी ली — किसी ने कहा “सीएम को तारीख याद नहीं,” तो किसी ने लिखा “थके हुए हैं नीतीश।”

वहीं जदयू समर्थकों ने इसे मानवीय भूल बताते हुए कहा कि “महत्व तारीख का नहीं, विकास के इरादे का है।” नीतीश कुमार की इस छोटी सी गलती ने जहां सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, वहीं एनडीए समर्थकों ने इसे “थकान और व्यस्तता का असर” बताया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार सभाओं और कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, ऐसे में ऐसी भूलें स्वाभाविक हैं।