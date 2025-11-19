Language
    Bihar: पांच दिनों में नौ बार, शपथ ले चुके नीतीश कुमार, क्‍या इस बार भी कायम रह जाएगा वह संयोग?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    नीतीश कुमार 10वीं बार ब‍िहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्‍होंने इससे पूर्व नौ बार शपथ ली है, इसका दिन से एक खास कनेक्‍शन जुड़ गया है। सप्‍ताह में दो दिन ही ऐसे हैं, जिस द‍िन नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। 

    नीतीश कुमार का अभिनंदन करते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उपेंद्र कुशवाहा, उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी व अन्‍य। जागरण

    व्‍यास चंद्र, पटना। 10वीं बार नीतीश कुमार। बिहार की सियासत एक बार फिर नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही घूमेगी। बुधवार को उन्‍होंने पद से इस्‍तीफा दे दिया। गुरुवार को गांधी मैदान में वे 10वीं बार शपथ लेंगे। 

    नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो दो दशकों में उन्‍होंने नौ बार मुख्‍यमंंत्री पद की शपथ ली। हर कार्यकाल में पर‍िस्‍थ‍ित‍ियां अलग-अलग रहीं। 

    2005 से सीएम पद संभाल रहे नीतीश 

    2000 में पहली बार सत्‍ता संभालने वाले नीतीश कुमार बीच में कुछ दिन का समय छोड़ दें तो 2005 से मुख्‍यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। 

    नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ एक खास संयोग भी बना हुआ है। वे सप्‍ताह के पांच अलग-अलग दिन शपथ  ले चुके हैं, यहां तक की रविवार को भी। इस बार भी शपथ ग्रहण गुरुवार को है। 

    रविवार को भी ले चुके हैं शपथ 

    लेकि‍न मंगलवार और शनिवार ऐसा द‍िन है, जिस दिन उन्‍होंने शपथ नहीं ली। पहली बार 3 मार्च 2000 को शुक्रवार था, जब वे सात दिन ही सीएम रह पाए थे। 

    इसके बाद 24 नवंबर 2005 को उन्‍होंने शपथ ली, उस दिन गुरुवार था। इसके बाद वे 25 नवंबर 2010 तक इस पद पर बने रहे।

    फिर 26 नवंबर 2010 को उन्‍होंने शुक्रवार के दिन शपथ ग्रहण किया और 19 मई 2014 तक सत्ता में रहे। यह दौर बिहार में विकास कार्यों और राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

    22 फरवरी 2015 को वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने। वह दिन रविवार था। हालांक‍ि, यह कार्यकाल लंबा नहीं चला और 19 नवंबर 2015 को समाप्त हो गया।

    पांचवीं बार शुक्रवार के दिन ली शपथ

    उन्होंने 20 नवंबर 2015 को शुक्रवार के दिन पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, 26 जुलाई 2017 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

    इस्तीफे के अगले ही दिन, यानी 27 जुलाई 2017 को गुरुवार के दिन उन्होंने छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। यह कार्यकाल 12 नवंबर 2020 तक चला।

    2020 के विधानसभा चुनावों के बाद 16 नवंबर 2020 को सोमवार के दिन उन्होंने सातवीं बार मुख्यमंत्री पद संभाला। यह सरकार 9 अगस्त 2022 तक चली।

    तब राजनीतिक समीकरण फिर बदले। 10 अगस्त 2022 (बुधवार) को नीतीश कुमार ने आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह कार्यकाल 28 जनवरी 2024 तक चला।

    फिर 28 जनवरी 2024 को रविवार के दिन ही उन्होंने नौवीं बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। अब 20 नवंबर को गुरुवार के दिन एक बार फिर वे शपथ लेंगे।  

     

