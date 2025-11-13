Bihar Politics: कुछ ही घंटों में आएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट, IT War Room पहुंचे नीतीश कुमार

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को शाम तीन बजे के करीब जदयू के आईटी वार रूम देखने पहुंचे। उन्होंने जदयू के लिए काम रही आईटी टीम को शुभकामनाएं दीं और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

स्ट्रैंड रोड स्थित एक आवास से जदयू की आईटीम काम कर रही थी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए आईटी टीम ने फेसबुक पेज पर काम किया। अलग-अलग क्लिपिंग्स तैयार किए।

मुख्यमंत्री के संबोधन से जुड़े वीडियो को जदयू के इंटरनेट मीडिया के लिए तैयार किए। आंकड़ों का भी विश्लेषण किया। बड़ी संख्या में युवा जदयू की आईटी टीम के लिए काम कर रहे थे। मतगणना के दिन भी यह टीम पल-पल का अपडेट जुटाएगी।