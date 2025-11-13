Bihar Politics: कुछ ही घंटों में आएगा बिहार चुनाव का रिजल्ट, IT War Room पहुंचे नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के आईटी वार रूम का दौरा किया और टीम को उनके काम के लिए सराहा। टीम ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया और मुख्यमंत्री के वीडियो तैयार किए। जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं से जीत पर जश्न मनाने की बजाय गरीबों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही सच्चा मांझीवाद है।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को शाम तीन बजे के करीब जदयू के आईटी वार रूम देखने पहुंचे। उन्होंने जदयू के लिए काम रही आईटी टीम को शुभकामनाएं दीं और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई।
स्ट्रैंड रोड स्थित एक आवास से जदयू की आईटीम काम कर रही थी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए आईटी टीम ने फेसबुक पेज पर काम किया। अलग-अलग क्लिपिंग्स तैयार किए।
मुख्यमंत्री के संबोधन से जुड़े वीडियो को जदयू के इंटरनेट मीडिया के लिए तैयार किए। आंकड़ों का भी विश्लेषण किया। बड़ी संख्या में युवा जदयू की आईटी टीम के लिए काम कर रहे थे। मतगणना के दिन भी यह टीम पल-पल का अपडेट जुटाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस टीम में शामिल लोगों को कहा कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।
जीत में न जश्न मनाएं न पटाखे छोड़ें : मांझी
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री एवं हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जीत की खुशी में पटाखे न छोड़ने और किसी तरह का जश्न न मनाने की अपील की है।
मांझी ने एक्स पर लिखा- यदि कार्यकर्ता जीत की खुशी में कुछ करना ही चाहते हैं, तो इस पैसे किसी गरीब की मदद कर दें। यही असल मायने में मांझीवाद होगा। मांझी ने दावा किया कि कम सीटें मिलने के बावजूद हम का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा होगा।
