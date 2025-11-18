Language
    Bihar: शपथ ग्रहण समारोह से पहले गांधी मैदान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, ये खास चेहरे भी रहे साथ

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण से पहले गांधी मैदान पहुंचे, जहाँ समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। उनके साथ कई प्रमुख नेता भी मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और लोगों में नई सरकार को लेकर उत्सुकता है।

    गांधी मैदान में मंच के बारे में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी देते मुख्‍य सचिव प्रत्‍यय अमृत। जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार की नई सरकार 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेगी। इसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है।

    इस बीच मंगलवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे। उन्‍होंने घूम-घूमकर व्‍यवस्‍था का जायजा लिया। शपथ ग्रहण के लिए बने मंच का मुआयना भी कि‍या। 

    मुख्‍यमंत्री के साथ डिप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी थे। मुख्‍य सचिव प्रत्‍यय अमृत ने उन्‍हें तैयारियों की जानकारी दी। 

    (गांधी मैदान पहुंचने पर अभ‍िवादन स्‍वीकार करते नीतीश कुमार) 

     मुख्‍यमंत्री के आगमन से पहले मुख्‍य सच‍िव व डीजीपी विनय कुमार ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्‍यवस्‍था का जायजा लिया। उनके साथ पटना डीएम, एसएसपी व अन्‍य अधिकारी भी थे। 

    (गांधी मैदान में बने मंच पर चढ़ते सीएम)

    पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्‍यवस्‍थाओं की समीक्षा की गई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेन्‍द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री व मुख्‍यमंत्री भी यहां आएंगे। इसको लेकर तैयारियों को परखा गया। 

