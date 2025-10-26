राज्य ब्यूरो, पटना। आस्‍था और पवित्रता के महापर्व छठ का महात्‍म्‍य माहौल में घुल गया है। हर तरफ इस महापर्व का उल्‍लास दिख रहा है। आम और खास पूरी निष्‍ठा से इस कठ‍िन व्रत की शुरुआत कर चुके हैं। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में भी छठ मनाया जा रहा है। खरना के दिन रविवार शाम मुख्‍यमंत्री प्रसाद ग्रहण करने लोजपा (रा) के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। वहां खरना का प्रसाद ग्रहण किया। चिराग पासवान व उनकी मां सहित उनके स्वजनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। चिराग के घर मुख्यमंत्री का जाना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना रहा। चिराग ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र भेंट उनका स्वागत किया। उनके साथ सभी स्वजनों ने तस्वीर भी खिंचवाई।

इधर मुख्‍यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में भी महापर्व की रौनक पसरी है। सीएम के स्‍वजन व्रत कर रहे हैं। मुख्‍यमंत्री आवास परिसर में ही अर्घ्‍य की व्‍यवस्‍था की गई है। मुख्‍यमंत्री आवास में पूर्व में भी छठ होता रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की भतीजी, भांजी व सरहज छठ व्रत कर रहीं हैं। इस बार मुख्यमंत्री की भाभी छठ नहीं कर रहीं। महापर्व को लेकर मुख्‍यमंत्री ने प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्‍होंने कहा-लोकआस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग शुद्ध अंत:करण और निर्मल मन से अस्ताचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। महापर्व छठ के अवसर पर भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना है।