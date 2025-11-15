Nitish Kumar ने कैसे बदल दी बिहार की हवा? इन खूबियों की वजह से 'सुशासन बाबू' का दबदबा कायम

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव में NDA की प्रचंड बहुमत के बाद एक नारा गूंजने लगा, "बिहार का एक ही सितारा, नीतीश कुमार।" जदयू कार्यकर्ताओं का पटना और उसके आसपास की सड़कों पर गूंजता यह कोलाहल एक विजयी जयघोष के साथ-साथ उस व्यक्ति के प्रति प्यार को सलामी थी, जिसने एक ऐसे चुनाव को लहर में बदल दिया, जो उसके खिलाफ माना जा रहा था।

बिहार के सीएम Nitish Kumar सुशासन राज के पर्याय बन गए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दसवीं पारी के लिए तैयार हैं। उन्हें वर्षों से बनाए गए वफादार समर्थकों का अटूट समर्थन मिला है, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर उठे सवालों के बाद भी उनके साथ हैं।

नीतीश के साथ रहता है उनका वोट बैंक जेडीयू ने 2020 में मिली अपनी सीटों की संख्या लगभग दोगुनी करते हुए 85 सीटें हासिल कीं। नतीजों ने नीतीश की उस क्षमता को भी दिखाया, जिसमें वे गठबंधन को अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं। चाहे वह किसी भी गठबंधन में हों। उनके कई उलटफेरों के बावजूद, उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संदेश साफ था, "आप जहां जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे।"

हालांकि यह क्षमता लालू प्रसाद और तेजस्वी, मायावती, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और चिराग पासवान में भी है, लेकिन नीतीश को जो बात विशिष्ट बनाती है, वह यह है कि वे अपने साथ जुड़ी सभी जातियों के बीच यह कर दिखाते हैं। जैसा कि बिहार में कई लोग कहते हैं, "जिसके साथ नीतीश, वही रहेगा भारी"।

चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री को एक बोझ के रूप में देखा गया। खराब स्वास्थ्य और शर्मनाक गलतियों ने उनके सत्ता-विरोधी बोझ को और बढ़ा दिया। विपक्ष, आलोचकों, राजनीतिक पर्यवेक्षकों और यहां तक कि एनडीए के भीतर की आवाजों से उन पर हुए हमलों ने नीतीश के समर्थकों को उनके पीछे एकजुट कर दिया।

'सुशासन बाबू' और 'मिस्टर क्लीन' की छवि "सुशासन बाबू" होने के अलावा, नीतीश 'मिस्टर क्लीन' भी हैं। उनके मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, लेकिन किसी ने भी सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। राजद प्रमुख लालू यादव के उलट, उन पर अपने बेटे को बढ़ावा देने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता।

लालू-राबड़ी के शासनकाल के बाद बिहार को फिर से पटरी पर लाने के लिए उनके शासन और नीतिगत प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की जाती है। बिजली की नियमित उपलब्धता, जो अब समाज के बड़े हिस्से के लिए लगभग मुफ्त है, राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का जाल और बेहतर कानून-व्यवस्था ने उन्हें प्यार दिलाया। स्पष्ट रूप से, यह स्थायी है।

सोशल इंजीनियरिंग का कमाल नीतीश की अपनी जाति, कुर्मी की संख्या बेहद कम है, लेकिन यह तथ्य उनके लिए कोई बाधा नहीं रही है, ईबीसी, गैर-यादव ओबीसी और महिलाओं का गठबंधन बनाने में उनकी राजनीतिक प्रतिभा को दर्शाता है। अगड़ी जातियों में भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। ऐसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण गहरे हैं, यह उन्हें एक खास स्थान दिलाता है।

सुचिता की राजनीति उनकी प्रचार शैली भी काफी अलग है- न कोई दंगा-फसाद, न कोई भड़काऊ भाषण, न ही विरोधियों पर कोई गुस्सा। जैसा कि उनकी पहचान रही है, यह चुनाव भी अलग नहीं था। नीतीश ने एक राजनेता की तरह संयम से बात की, विकास के अपने मूल मुद्दे पर अड़े रहे, जिस भी एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे, उसे माला पहनाई और लोगों से उन्हें जिताने का आग्रह किया। जहां भाजपा ने लालू और तेजस्वी पर "जंगल राज" का आरोप लगाया, वहीं नीतीश ने इसे संयमित रखा।