ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। 10 वर्षों बाद एक बार फिर गांधी मैदान इस भव्‍य आयोजन का गवाह बनेगा। इससे पहले 2015 में नीतीश कुमार ने मुख्‍यमंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में ली थी। तब वे महागठबंधन में शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह में महागठबंधन की एकता की झलक दिखी थी। महागठबंधन की मजबूती का हुआ था प्रदर्शन समारोह में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्‍दुल्‍ला समेत कई अन्‍य नेता पहुंचे थे।

तेज प्रताप यादव और तेजस्‍वी यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्‍य को राज्‍यपाल रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई थी। शपथ ग्रहण समारोह में इस बार तस्‍वीर बदली रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) के अलावा कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री और NDA नेता भी आएंगे। इसको देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर भी तैयारी की गई है। गांधी मैदान को छावनी में तब्‍दील कर दिया गया है। चप्‍पे-चप्‍पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। बम निरोधक दस्‍ता और डॉग स्‍क्‍वायड लगातार गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में सघन जांच कर रहा है। गांधी मैदान में बिहार पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।

इसके अलावा केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्‍त‍ि भी की गई है। गेट पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही गांधी मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। यातायात में किया जाएगा बदलाव एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। यातायात में बदलाव क‍िया जाएगा। लोगों को पूर्व से ही इसकी जानकारी दी जाएगी।