    Bihar New CM: नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, JDU अध्यक्ष संजय झा ने कर दिया क्लियर

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    जद(यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता चुने जाएंगे। संजय झा ने बताया कि उनके (CM Nitish Kumar) नेतृत्व में 20 नवंबर को नई सरकार बनेगी। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह पहले जेडी(यू) विधायक दल के नेता और फिर एनडीए के नेता चुने जाएंगे। कुमार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे और नई सरकार बनाने का अनुरोध करेंगे।

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। JD(U) सुप्रीमो नीतीश कुमार आज बिहार में NDA के नेता चुने जाएंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि 20 नवंबर को राज्य में उनके (Nitish Kumar Bihar CM) नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। वह गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के CM पद की शपथ लेंगे, उन्हें पहले JD(U) विधायक दल का नेता और फिर पांच पार्टियों के गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग के दौरान NDA का नेता चुना जाएगा।

    JD(U) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "नीतीश कुमार बुधवार को सबसे पहले हमारे विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। उसके बाद, उन्हें सभी गठबंधन सहयोगियों के नए चुने गए MLA NDA नेता के रूप में चुनेंगे।"

    JD(U) नेता ने कहा कि कुमार शाम को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे और उनसे नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करेंगे। एक और JD(U) नेता ने कहा कि वह मौजूदा सरकार के मुखिया के तौर पर गवर्नर को अपना इस्तीफा भी देंगे।

    उन्होंने कहा कि कुमार नई सरकार बनाने के लिए गवर्नर को NDA के सभी घटकों का समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा बुधवार को भंग कर दी जाएगी। गुरुवार को CM के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई अन्य केंद्रीय मंत्री और NDA शासित राज्यों के CM के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य की राजधानी और गांधी मैदान के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

    NDA बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई, जिसमें BJP को 89, JD(U) को 85, LJP(RV) को 19, HAM को 5 और RLM को 4 सीटें मिली हैं।

    समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ