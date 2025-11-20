Language
    आज 10वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं का होगा जमावड़ा; 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ

    By Raman Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    नीतीश कुमार आज दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। अनुमान है कि लगभग 20 मंत्री भी नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं। इस अवसर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राज्य में नई सरकार का गठन होगा।

    गांधी मैदान में नीतीश कुमार आज सीएम पद की 10वीं बार लेंगे शपथ। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को बिहार के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ेंगे। मोदी गांधी मैदान में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। 

    नई सरकार के गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। समारोह में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे।

    विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन को लेकर जहां पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है, वहीं प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस समारोह को राष्ट्रीय महत्व का आयोजन बनाने जा रही है।

    गांधी मैदान अब तक कई ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है, लेकिन बिहार में यह पहली बार होगा जब देश का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा।

    प्रधानमंत्री की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी और बिहार पुलिस की संयुक्त टीमों ने मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की है।

    हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए हैं। समारोह स्थल पर लगभग एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

    भाजपा की ओर से कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शहर को भगवा झंडा, होर्डिंग, बैनर एवं तिरंगा रोशनी से सजाया गया है। आयोजन स्थल पर तीन मंच बनाए गए हैं। पहला मंच वीवीआइपी यानी प्रधानमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त अन्य अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए बनाया गया है।

    दूसरा मंच वीआइपी एवं तीसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य, भाजपा-जदयू सहित एनडीए के शीर्ष नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विभिन्न गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

    कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बुधवार की देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विशेष विमान से पटना पहुंच गए। पटना पहुंचने के उपरांत शाह ने होटल मौर्य में एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की।

    माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी केंद्र और राज्य के बीच समन्वय तथा भविष्य की राजनीतिक दिशा के संदर्भ में मजबूत संदेश देगी। गांधी मैदान में होने वाला यह समारोह राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है।

    यह स्थल जेपी आंदोलन से लेकर कई बड़े जनांदोलनों का केंद्र रहा है। लेकिन, पहली बार यहां होने वाला शपथ ग्रहण समारोह इसे एक नए ऐतिहासिक अध्याय के रूप में स्थापित करेगा। जनता में भी इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर से सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे।