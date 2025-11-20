नीतीश का 'दस-का-दम'! 10वीं शपथ के साथ देश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने के 8वें नंबर पर पहुंचे

दीनानाथ साहनी, पटना। नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड दसवीं बार शपथ ग्रहण की। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहकर कार्य करने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार पहले ही अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी जनता के बीच अपार लोकप्रियता को दर्शाता है।

इतना ही नहीं, देश के तमाम राज्यों के पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्रियों के लंबे अरसे तक कार्यकाल को भी देखें तो उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के टॉप-10 मुख्यमंत्रियों की सूची में आठवें स्थान पर हैं। वर्ष 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम से कई और रिकार्ड जुड़ जाएंगे।

पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक सीएम देश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री के पद पर 24 साल 165 दिन तक रहे। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक रहा।

इस कड़ी में दूसरे स्थान पर नवीन पटनायक आते हैं, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में 24 साल 99 दिन काम किए। इनका कार्यकाल 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक रहा। जबकि, लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के मामले में ज्योति बसु तीसरे स्थान पर हैं। वो बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक रहे और उनका पूरा कार्यकाल 23 साल 137 दिन का रहा।

2000 में पहली बार सीएम बने नीतीश वैसे 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।किंतु, सदन में बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर वो दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

तब से वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बीच में सिर्फ मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी सीएम पद पर रहे। देखा जाए तो नीतीश कुमार 19 वर्षों से कुछ समय ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं।