Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा झटका, परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार राजद में हुए शामिल

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    बिहार के परबत्ता के जदयू विधायक डॉ. संजीव कुमार अब राजद में शामिल होंगे। वे 3 अक्टूबर को गोगरी में एक जनसभा में औपचारिक रूप से राजद की सदस्यता लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने लोगों से सभा में शामिल होने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डा. संजीव आज लेंगे राजद की सदस्यता

    डिजिटल डेस्क, पटना। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक डा. संजीव कुमार अब राजद में शामिल होने जा रहे हैं। तीन अक्टूबर को गोगरी स्थित भगवान हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान वे औपचारिक रूप से राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डा. संजीव कुमार ने गुरुवार को अपने गांव नयागांव सतखुटटी के स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रतिमा विसर्जन यात्रा के अवसर पर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परबत्ता की जनता उनके लिए परिवार जैसी है और उनकी राजनीति हमेशा जनहित को समर्पित रही है। राजद की विचारधारा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है।

     विधायक ने लोगों से अपील की है कि वे तीन अक्टूबर को गोगरी के भगवान हाई स्कूल मैदान में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनें।

    परबत्ता के जदयू विधायक डा. संजीव कुमार लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। पार्टी नेतृत्व से असहमति और उपेक्षा की वजह से उनके राजद में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। 

    फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा के विश्वास मत से पहले विधायकों की खरीद-फरोख्त प्रकरण में डा. संजीव कुमार का नाम सामने आया था। आर्थिक अपराध इकाई ने उन्हें नोटिस जारी किया था, क्योंकि आरोप था कि उन्होंने पार्टी विधायकों से संपर्क साधकर पैसों और पद का लालच देने की कोशिश की थी। 

    हाल के दिनों में तेजस्वी यादव से उनकी नजदीकी की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद यह चर्चा और तेज हुई। अब तीन अक्टूबर को वे औपचारिक रूप से राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे।