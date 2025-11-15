Nitish Kumar: 10वीं बार CM पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड

डिजिटल डेस्क, पटना। नीतीश कुमार अब तक नौ बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के साथ 10वें शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड अभी सिक्किम के सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग के नाम पर हैं। 74 वर्षीय नीतीश पांच साल सीएम रह कर आगे और भी कई रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तरह नौ बार सीएम बनें नीतीश पहला कार्यकाल: मार्च 2000 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण केवल सात दिन तक इस पद पर रहे। दूसरा कार्यकाल: नवंबर 2005 में वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। तीसरा कार्यकाल: नवंबर 2010 में उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथा कार्यकाल: 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। हालांकि फरवरी 2015 में वे फिर से मुख्यमंत्री बने। पांचवां कार्यकाल: नवंबर 2015 में महागठबंधन (राजद और कांग्रेस के साथ) के तहत मुख्यमंत्री बने। छठा कार्यकाल: जुलाई 2017 में उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में वापसी की और फिर से मुख्यमंत्री बने। सातवां कार्यकाल: नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री बने। आठवां कार्यकाल: अगस्त 2022 में उन्होंने फिर से भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ महागठबंधन सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। नौवां कार्यकाल: जनवरी 2024 में उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया और एनडीए में वापस आकर नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बनाएंगे लंबे कार्यकाल का भी रिकॉर्ड नीतीश कुमार का नाम भले ही सबसे अधिक बार (10 बार) मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए दर्ज है हो रहा है। कुल कार्यकाल की अवधि के आधार पर टॉप 10 नेताओं की सूची यह है।