राज्य ब्यूरो, पटना। JDU और BJP विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए के सभी विधायक व वरिष्ठ नेता विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हाल पहुंचे। बुधवार शाम तीन बजे वहां तय कार्यक्रम के तहत एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हुई। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री एऩडीए के सभी घटक दल के विधायक दल के नेता व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। पहले उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा और फिर नई सरकार के गठन का दावा किया। एनडीए के सभी घटक दल के विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी गई। नई सरकार का शपथ ग्रहण गुरुवार को 11.30 बजे गांधी मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व कई केंद्रीय मंत्रियों सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं।

एनडीए विधायक दल की बैठक में नेताओं का संबोधन शाम तीन बजे सेंट्रल हाल में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हुई। विजय चौधरी ने सबसे पहले विषय प्रवेश कराया। इसके लोजपा( रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan), रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हम के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी व केंद्रीय मंत्री, बिहार भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जदयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का संबोधन हुआ।