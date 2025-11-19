Nitish Kumar: शपथ ग्रहण के लिए गांधी मैदान तैयार, पटना एयरपोर्ट पर भी खास इंतजाम, देखिये आकर्षक तस्वीरें
Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। गांधी मैदान को सजाया गया है और पटना एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। समारोह स्थल की आकर्षक तस्वीरें सामने आई हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar CM नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान सज-धजकर तैयार हो गया है। मैदान और चारों ओर एक दिन पहले से ही जगमगा उठा है।
बुधवार को यहां दिवाली सा नजारा था। बल्बों और लड़ियों की चकाचौंध का नजारा बेहद मनोहारी था। सुरक्षा से लेकर अतिथि सत्कार तक की तैयारियां तेज हो गई हैं।
इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर आने वाले अति विशिष्ट व विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने एक विशेष टीम की तैनाती की है।
यह टीम एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में तैनात रहकर आगमन करने वाले अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर रही है।
तिलक और आरती से हो रहा अभिनंदन
तिलक लगाकर और आरती उतारकर अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। यह व्यवस्था बुधवार को पूर्ण रूप से शुरू कर दी गई, जिसके तहत दिनभर में पहुंचे कई गणमान्यों का भारतीय परंपरा के अनुरूप सम्मान किया गया।
टीम में भारतीय नृत्य कला मंदिर की व्याख्याता सुदीपा घोष, संगीता रमणकुट्टी, मानसी बेहरा, सारिका पटेल व इमली दास गुप्ता शामिल हैं।
कला संस्कृति विभाग द्वारा भेजी गई इस टीम में भारतीय नृत्यकला मंदिर के व्याख्याता और विद्यार्थी शामिल हैं, जो अपने पारंपरिक परिधान में आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े वीवीआईपी और विभिन्न राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री तथा अन्य अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी इसी टीम को सौंपी गई है।
विभाग ने गुरुवार को भी इसी तरह की व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया है। गुरुवार को भी दिनभर टीम एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी और यहां पहुंचने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया जाएगा।
शपथ ग्रहण समारोह में देशभर से बड़ी संख्या में अतिथियों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
