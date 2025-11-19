जागरण संवाददाता, पटना। Bihar CM नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान सज-धजकर तैयार हो गया है। मैदान और चारों ओर एक दिन पहले से ही जगमगा उठा है।

बुधवार को यहां दिवाली सा नजारा था। बल्‍बों और लड़‍ियों की चकाचौंध का नजारा बेहद मनोहारी था। सुरक्षा से लेकर अतिथि सत्कार तक की तैयारियां तेज हो गई हैं।

इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट पर आने वाले अति विशिष्ट व विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने एक विशेष टीम की तैनाती की है।

यह टीम एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में तैनात रहकर आगमन करने वाले अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर रही है।

त‍िलक और आरती से हो रहा अभिनंदन

तिलक लगाकर और आरती उतारकर अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। यह व्यवस्था बुधवार को पूर्ण रूप से शुरू कर दी गई, जिसके तहत दिनभर में पहुंचे कई गणमान्यों का भारतीय परंपरा के अनुरूप सम्मान किया गया।