Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश के शपथ ग्रहण से पहले गांधी मैदान खचाखच भरा: मंच तैयार, उमड़ी भीड़
पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशाल पंडाल और फूलों से सजे मंच ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। दूर-दूर से आए लोग कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। पूरा पटना इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उत्साहित है।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है। सुबह के समय से ही मैदान में लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। विशाल पंडाल, फूलों से सजा मुख्य मंच और सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ समारोह के भव्य आयोजन की गवाही दे रहे हैं।
मुख्य मंच का निर्माण आकर्षक तरीके से किया गया है, जहां बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता और देशभर से आए विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे। मंच के आसपास की सजावट और रंगोली से सजी धरती पूरे माहौल को उत्सव जैसा बना रही है।
मैदान में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और युवाओं का जुटान देखा गया। दूर-दूर से आए लोग कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करते हुए कुर्सियों पर बैठे हैं। कई लोग झंडे, पट्टे और पार्टी के रंगों में दिखाई दे रहे हैं। भीड़ में शामिल युवतियां और युवा सेल्फी लेते भी नजर आए, जिससे आयोजन स्थल एक बड़े जनसमूह के उत्साह से भरा दिखा।
दूर-दराज के जिलों से आए लोगों के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग और व्यवस्थाएं की गई हैं। मंच के सामने की वीआईपी गैलरी और आम जनता की सीटिंग को अलग किया गया है। सुरक्षा घेरा भी मजबूत रखा गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और समारोह शांति से सम्पन्न हो।
मैदान के दोनों ओर बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न नेताओं के पोस्टर और पार्टियों के झंडे हवा में लहरा रहे हैं। पूरे मैदान में देशभक्ति और राजनीतिक जोश की मिश्रित ऊर्जा देखी जा सकती है। माहौल ऐसा है मानो पूरा पटना इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उमड़ पड़ा हो।
जैसे-जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, भीड़ और घनी होती दिख रही है। मंच तैयार है, व्यवस्था चाक-चौबंद है और जनता की उमंग शपथ ग्रहण के औपचारिक आरंभ का इंतजार कर रही है। बिहार की नई सरकार के गठन का यह क्षण जनता के बीच उत्सव की तरह लिया जा रहा है।
