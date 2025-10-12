Language
    NDA Seat Sharing: बिहार की इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी JDU, चार विधायकों का टिकट कटना तय

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जद(यू) ने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी लगभग 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और चार मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। खराब प्रदर्शन और पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के क्षेत्रों में नए चेहरे उतारे जाएंगे। भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

    नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने आगामी विधानसभा चुनावों में लड़ने वाली "सभी सीटों" के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि वह चार मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है।

    नाम न छापने की शर्त पर जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता ने पीटीआई से कहा कि पार्टी राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 103 पर चुनाव लड़ सकती है, हालाँकि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं द्वारा "उचित समय पर" औपचारिक घोषणा की जाएगी।

    जेडी(यू) नेता ने कहा, "जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी पहचान कर ली गई है। संबंधित उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। चार खराब प्रदर्शन करने वाले मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे उतारे जाएंगे।

    खगड़िया की परबत्ता सीट पर भी एक नया उम्मीदवार उतारा जाएगा, जहां से हमारे विधायक संजीव कुमार पिछले हफ्ते राजद में शामिल हो गए थे। रूपौली विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा, जहां हमारी कई बार विधायक रहीं बीमा भारती विपक्षी दलों के साथ चली गई हैं।

    नेता ने बताया कि जिन विधानसभा सीटों पर चार खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों को बदला जाएगा, वे भागलपुर, नवादा और बांका ज़िलों में आती हैं। नेता ने कहा, इस संबंध में निर्णय उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया गया है।

    हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आगामी चुनावों में खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों को दोबारा नहीं चुना जाएगा।

    पीटीआई ने सूत्रों के अनुसार बताया है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जो पहले लगभग 20-22 सीटों पर समझौता कर रही थी, अब और सीटों की मांग कर रही है।

    उन्होंने कहा कि एनडीए के अन्य सहयोगी - हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को भी सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि वह "अनुरोध कर रहे हैं, दावा नहीं कर रहे हैं" कि HAM को सम्मानजनक संख्या में सीटें दी जाएं, अन्यथा पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती।

    एक भाजपा नेता ने कहा, "एनडीए में सब कुछ ठीक है... सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक-दो दिन में फैसला कर लेगा। इस संबंध में औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी।" राज्य में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ