Nitish Kumar: मैं यहां कई बार आ चुका हूं, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ? अफसरों से बोले सीएम- जल्द पूर्ण करवाइए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सड़कों और नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिरी नाले पर बन रही सड़क के निर्माण में देरी पर इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी उनके साथ थे।
जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को सड़क और नालों का निरीक्षण करने राजधानी में निकले।
उन्होंने मंदिरी नाला पर बन रही सड़क के अलावा राजीवनगर और आनंदपुरी नाले को पाटकर बनने वाली सड़क का जायजा भी लिया।
मंदिरी नाले पर अबतक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होने पर उन्होंने कहा कि काम में तेजी लाइए और इसे जल्द पूरा करवाइए।
पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम से उन्होंने कहा- मैं कई बार यहां आ चुका हूं, फिर भी अभी तक काम पूरा नहीं आ है। काम में तेजी लाइए।
सीएम ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, समय सीमा, जलनिकासी और सफाई व्यवस्था की जानकारी भी ली। मंदिरी नाले के काम पर उनका खास फोकस रहा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी थे।
