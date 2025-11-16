नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, गांधी मैदान में चार दिनों तक प्रवेश पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, पटना। नई सरकार के गठन को लेकर रविवार को 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सोमवार से पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर तेज हो जाएगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है।

19 या 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हाेंगे।

इसे देखते हुए 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने रविवार को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।

कहा गया है क‍ि सोमवार से चार दिन तक गांधी मैदान में आम जन का प्रवेश बंद रहेगा और यहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की जाएंगी।

प्रधानमंत्री समेत तमाम वीवीआइपी के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था

शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी समेत तमाम वीवीआइपी अतिथियों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों को हाईअलर्ट कर दिया गया है।

रविवार शाम से ही गांधी मैदान के हर हिस्से में सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही थी। मैदान के सभी प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने के साथ हाईटेक सुरक्षा जांच प्रणाली लगाई जा रही है।