नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, गांधी मैदान में चार दिनों तक प्रवेश पर लगी रोक
पटना में नीतीश कुमार सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। सुरक्षा कारणों से गांधी मैदान में चार दिनों तक लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए प्रशासन सतर्क है और मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। नई सरकार के गठन को लेकर रविवार को 18वीं विधानसभा से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सोमवार से पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर तेज हो जाएगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है।
19 या 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हाेंगे।
इसे देखते हुए 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम जनता का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने रविवार को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।
कहा गया है कि सोमवार से चार दिन तक गांधी मैदान में आम जन का प्रवेश बंद रहेगा और यहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की जाएंगी।
प्रधानमंत्री समेत तमाम वीवीआइपी के लिए हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था
शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत तमाम वीवीआइपी अतिथियों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों को हाईअलर्ट कर दिया गया है।
रविवार शाम से ही गांधी मैदान के हर हिस्से में सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही थी। मैदान के सभी प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने के साथ हाईटेक सुरक्षा जांच प्रणाली लगाई जा रही है।
पूरा मैदान विशेष टीमों की निगरानी में रहेगा। मैदान में विशाल टेंट, मंच व हजारों कुर्सियां लगाने की बात कही जा रही है।
सुबह से शाम तक रहती चहल-पहल
गांधी मैदान में सुबह-शाम काफी संख्या में लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक के लिए पहुंचते हैं। इनके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का जमावड़ा भी यहां रहता है।
दिनभर कई तरह की गतिविधियों का केंद्र गांधी मैदान बना रहता है। ऐसे में चार दिनों तक किसी तरह की गतिविधियां पूरी तरह रुक जाएंगी।
वर्ष में दो बार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को लेकर भी आमजन का प्रवेश गांधी मैदान में प्रतिबंधित किया जाता है।
