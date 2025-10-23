नीतीश का चुनावी संदेश: 'वादे नहीं; विकास की गारंटी', पॉजिटिव कैंपेन पर पूरा फोकस
जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार अपनी रैलियों में विकास कार्यों पर जोर दे रहे हैं। वे अपनी सरकार की उपलब्धियों, जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्ष पर हमला करते हुए कहते हैं कि पिछली सरकारों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। वे सात निश्चय योजना और महिला रोजगार योजनाओं का भी उल्लेख करते हैं।
भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। जदयू के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के रूप में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सक्रियता यह है कि वह नियमित रूप से एक दिन में चार सभाएं कर रहें। इस दौरान चुनावी मंच पर वह सभा में आए लोगों से इंटरैक्टिव अंदाज में बात कर रहे। आम तौर पर उनकी सभा एक घंटे की हो रही।
अपने संबोधन में उन्होंने अपने को पाजेटिव कैंपेन पर केंद्रित किया हुआ है। अपने नेतृत्व वाली सरकार के काम-काज पर बात कर रहे। नौकरियों व रोजगार की बात कर रहे। विपक्ष की आलोचना को उनकी यह लाइन प्राय: सभी सभाओं में चल रही कि हमसे पहले जिन्हें काम करने का मौका मिला उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया।
आधारभूत संरचना और सात निश्चय के तहत हुए काम याद दिला रहे
नीतीश कुमार अपने संबोधन में विगत 20 वर्षों के दौैरान बिहार में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए काम का जिक्र काफी जोर देकर कर रहे। इस दौरान वह फोर लेन सड़क, पुल व एलिवेटेड कारिडोर की बात कर रहे। बिजली के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का जिक्र कर रहे। उनके संबोधन के एक हिस्से में सात निश्चय के तहत हुए काम का जिक्र रहता है। इसमें हर घर नल का जल, गली-नली योजना पर वह बात कर रहे।
सरकारी नौकरी व रोजगार की बात करना नहीं भूल रहे
अपनी चुनावी सभा के दौरान नीतीश सरकारी नौकरी व रोजगार की बात करना नहीं भूल रहे। वह कहते हैं कि हमने जितनी संख्या में रोजगार व सरकारी नौकरी का वादा किया था उससे अधिक किया। आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार व सरकारी नौकरी पर काम होना है। युवाओं के लिए किए गए काम का जिक्र भी करते हैं।
जिले का रिपोर्ट कार्ड भी नीतीश के संबोधन का हिस्सा
नीतीश कुमार अपने चुनावी मंच पर जिले के रिपोर्ट कार्ड पर भी संक्षेप में बात कर रहे। जिस जिले में उनकी चुनावी सभा हो रही वहां वह उस जिले के लिए हुए काम की भी बात कर रहे। इस क्रम में आधारभूत संरचना के लिए उस जिले में हुए काम की जानकारी दी जा रही।
जीविका दीदी के लिए हुए काम मुख्यमंत्री महिला रोजगार पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री के संबाेधन में जीविका दीदी की भी चर्चा होती है। वह बताते हैं कि किस तरह से विश्व बैंक से ऋण लेकर उन्होंने जीविका समूह को खड़ा किया। जीविका समूह की आज की उपलब्धियों को भी बता रहे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की महिलाओं के लिए शुरू योजना को भी बता रहे। इसके अतिरिक्त महिलाओं को रोजगार व राजनैतिक रूप से अधिकार दिए जाने को ले उन्होंने क्या किया यह भी मु्ख्यमंत्री के चुनावी संबोधन का हिस्सा बन रहा।
