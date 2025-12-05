10वीं बार CM पद की शपथ लेकर World Book Of Records में शामिल हुए नीतीश कुमार

Language
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस असाधारण उपलब्धि के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन ने उन्हें औपचारिक रूप से बधाई दी है।

    संस्था ने एक पत्र के माध्यम से कहा है कि वर्ष 1947 से 2025 तक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नीतीश कुमार ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दस बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह उपलब्धि न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

    वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार का यह रिकॉर्ड भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता, उनके सुदृढ़ नेतृत्व और जनता के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। संस्था ने लिखा कि लगातार दस बार राज्य का नेतृत्व करना किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में बेहद दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्धि है।

    यह उपलब्धि व्यक्तिगत प्रेरणा से आगे बढ़कर प्रशासनिक स्थिरता, विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति उनके दीर्घकालिक योगदान को प्रमाणित करती है।

    पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि बिहार की जनता द्वारा लगातार उन पर किया गया विश्वास उनकी नीतियों और दूरदर्शिता पर जनता की मुहर है।

    वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे एक अनुकरणीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है।

    संस्था ने यह भी सूचित किया कि इस उपलब्धि को सम्मानित करते हुए वे नीतीश कुमार का नाम अपनी वैश्विक प्रतिष्ठित सूची में औपचारिक रूप से शामिल करेंगे और उन्हें आधिकारिक प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

    वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन विश्व की प्रमुख संस्थाओं में से एक है जो अद्वितीय उपलब्धियों और असाधारण रिकॉर्डों को दर्ज करने के लिए जानी जाती है।

    यह संस्था विश्वभर के प्रभावशाली व्यक्तियों, संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के योगदान व उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करती है।

    नीतीश कुमार की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

    उनके नेतृत्व में बिहार के विकास, सुशासन और सामाजिक upliftment को लेकर किए गए कार्यों का यह वैश्विक सम्मान उनके राजनीतिक सफर को और भी विशिष्ट बनाता है।

    बिहार की राजनीति में स्थिरता और लंबे कार्यकाल के लिए चर्चित रहे नीतीश कुमार द्वारा दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना एक नया इतिहास है, जिसे आने वाले समय में लोकतांत्रिक उपलब्धियों के मानक के रूप में देखा जाएगा।