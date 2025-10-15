संजय झा ने बताया नीतीश कुमार कब से करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, कहा- CM की अनुमति के कोई काम नहीं
जदयू के संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार सभी से फीडबैक लेकर निर्णय लेते हैं। विपक्ष डरा हुआ है। नीतीश कुमार गुरुवार से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। एनडीए एकजुट है और बिहार में डबल इंजन सरकार का फायदा लोग देख रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य विकास की गति बनाए रखना और युवाओं को रोजगार देना है।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी से फीडबैक लेने के बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में विपक्ष दहशत में है। दीवार की लिखावट में सब कुछ स्पष्ट है। नीतीश कुमार गुरुवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान को आरंभ करेंगे । पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।
संजय ने कहा कि हर लिहाज से एनडीए एकजुट है। एनडीए का उद्देश्य है नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना। बिहार के लोग भी एनडीए की डबल इंजन सरकार का फायदा देख रहे हैं और अब वे पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहते हैं।
लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं
उन्होंने आगे कहा नीतीश कुमार बिहार और जदयू की भी कमान संभाले हुए हैं। सरकार में और जदयू में जो भी निर्णय होता है वह मुख्यमंत्री की अनुमति और सहमति के बाद ही होता है। वे लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं, सभी से चर्चा करते हैं, सभी का फीडबैक लेते हैं, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं।
संजय ने कहा कि एनडीए का बड़ा लक्ष्य बिहार के विकास की रफ्तार को बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देने का जो वादा किया है, उसे पूरा करना।
इसके साथ ही उन्होंने कहा बिहार में जो कई महत्वपूर्ण सिक्स-लेन हाइवे बन रहे हैं, विकास के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं, उन्हें समय से पूरा करना। इस चुनाव में दीवार की लिखावट बिल्कुल स्पष्ट है। एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत आने वाला है, कि 2010 का रिकॉर्ड भी पीछे छूट जाएगा। विपक्ष को भी पता है कि इस बार लोगों का फीडबैक क्या है, महिलाओं और युवाओं का मूड कैसा है और रिजल्ट कैसा आने वाला है। इसलिए पूरा विपक्ष दहशत में है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।