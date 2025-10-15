संजय झा ने बताया नीतीश कुमार कब से करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, कहा- CM की अनुमति के कोई काम नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी से फीडबैक लेने के बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में विपक्ष दहशत में है। दीवार की लिखावट में सब कुछ स्पष्ट है। नीतीश कुमार गुरुवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान को आरंभ करेंगे । पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही।

संजय ने कहा कि हर लिहाज से एनडीए एकजुट है। एनडीए का उद्देश्य है नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना। बिहार के लोग भी एनडीए की डबल इंजन सरकार का फायदा देख रहे हैं और अब वे पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहते हैं।

लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं उन्होंने आगे कहा नीतीश कुमार बिहार और जदयू की भी कमान संभाले हुए हैं। सरकार में और जदयू में जो भी निर्णय होता है वह मुख्यमंत्री की अनुमति और सहमति के बाद ही होता है। वे लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते हैं, सभी से चर्चा करते हैं, सभी का फीडबैक लेते हैं, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लेते हैं।