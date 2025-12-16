CM नीतीश ने बिजली कंपनी के 2390 चयनित अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र, 5 साल में देंगे 1 करोड़ रोजगार

Language
    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार स्टेट पावर (हाेल्डिंग) कंपनी लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए नवचयनित 2390 अभ्यर्थियों को बिजली कंपनी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

    इस पर उनकी मौजूदगी में पंप स्टोरेज स्कीम की स्थापना पर सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी हुआ। मुख्यमंत्री ने विद्युत भवन स्थित बिजली कंपनी के लोड डिस्पैच सेंटर का भी निरीक्षण किया।

    मुख्यमंत्री ने जिन 2390 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया उसमें 1810 तकनीशियन, 512 पत्राचार लिपिक तथा 68 भंडार सहायक कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से तीन अभ्यर्थियों सन्नी साकेत, आशुतोष कुमार एवं मोहित कुमार भट्ट को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

    आरंभ से ही नौकरी व रोजगार पर काम कर रहे

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पानेवाले सभी अभ्यर्थियों को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमलोगों के द्वारा शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई।

    उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया था जिसके तहत हमलोगों ने 10 लाख नौकरी एवं 40 लाख रोजगार यानी कुल 50 लाख नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया। अब हमने तय किया है कि अगले पांच वर्ष में इसका दोगुना यानी एक करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराएं। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है।

    पंप स्टोरेज स्कीम पर एमओयू

    मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य में पंप स्टोरज प्रोजेक्ट के अधिष्ठापन हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दो एजेंसियों मेसर्स ग्रीनको एवं मेसर्स सन पेट्रो का चयन किया गया है। इनके द्वारा नवादा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में योजन पर काम किया जाएगा। वहां प्राकृतिक ऊंचाई का अंतर पम्प स्टोरेज व्यवस्था के लिए अनुकूल है। ग्रीनको द्वारा प्रस्तावित परियोजना की ऊर्जा भंडारण क्षमता 7 हजार 308 मेगावाट तथा सनपेट्रो परियोजना की क्षमता 6 हजार 973 मेगावाट है।

    इस प्रकार दोनों परियोजनाओं की क्षमता 14 हजार 281 मेगावाट है। इन दोनों परियोजनाओं से राज्य में 13 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा। परियोजना के निर्माण चरण में लगभग 8 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार को नवीन ऊर्जा के एकीकरण, उच्चतम मांग प्रबंधन एवं ग्रिड स्थिरता बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता प्राप्त होगी। इससे बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली प्राप्त होगी।

    ये रहे मौजूद

    उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार, जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त करनेवाले नवचयनित अभ्यर्थी इस अवसर पर उपस्थित थे।