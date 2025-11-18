जीत के बाद भावुक पल: निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार को गले लगाकर दी बधाई

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन विशेष रहा, जब चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार के आवास पर खुशी और भावनाओं से भरा माहौल देखने को मिला। जीत की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार ने अपने पिता से मुलाकात की और गले लगाकर उन्हें जीत की बधाई दी। यह पल न केवल परिवार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि राजनैतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बन गया।

यह दृश्य घर में मौजूद सभी लोगों के लिए भावनात्मक क्षण था। तस्वीरों में दोनों के चेहरे पर झलकती संतुष्टि और खुशी इस बात का संकेत थी कि लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद यह जीत परिवार के लिए कितनी मायने रखती है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराते हुए बेटे को अपने पास खींच लिया और दोनों कुछ देर तक एक-दूसरे से गले मिलते रहे।

परिवार के अनुसार, जैसे ही चुनावी नतीजे स्पष्ट हुए और जीत सुनिश्चित हो गई, निशांत कुमार सीधे अपने पिता से मिलने पहुंचे।

निशांत कुमार लंबे समय से राजनैतिक गतिविधियों से दूर रहकर निजी जीवन में रहते आए हैं, लेकिन चुनावी परिणामों के दिन पिता के प्रति उनका यह भावुक व्यवहार उनकी पारिवारिक नज़दीकियों को दर्शाता है।

परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार हमेशा से अपने बेटे को सादगी, अनुशासन और मानवीय मूल्यों से जोड़कर रखते आए हैं।

यही कारण है कि जीत के क्षण में निशांत ने सबसे पहले अपने पिता को गले लगाकर सम्मान व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस अवसर पर कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है और आने वाले दिनों में सरकार और अधिक मजबूती से विकास कार्य करेगी।

उन्होंने अपने बेटे को भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि परिवार का साथ हमेशा उन्हें ऊर्जा देता है।

इस भावुक क्षण की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और लोग पिता-पुत्र के इस रिश्ते की सराहना कर रहे हैं।

समर्थकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर पटाखे फोड़कर और मिठाइयाँ बाँटकर खुशी मनाई। वहीं, अंदर परिवार के सदस्यों ने सादगीपूर्ण तरीके से जीत का जश्न मनाया।

आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा कर जनता का धन्यवाद करेंगे। परिवार का कहना है कि जीत के बाद का यह भावुक पल हमेशा यादगार रहेगा।