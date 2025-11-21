राज्य ब्यूरो, पटना। Nitish Cabinet Meeting: प्रचंड बहुमत से लौटी एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को बुलाई गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। मंत्रियों के विभाग आवंटन के कुछ देर बाद ही मंत्रिमंडल सचिवालाय विभाग ने इसकी नोटिस जारी कर दी।

नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की जा सकती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं।

इस बार कैबिनेट में कई नए चेहरे भी हैं। इसमें दस पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रालय में युवा, अनुभव को खास जगह दी गई है।

कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास पहले वाला विभाग ही है। सबसे खास बदलाव यह हुआ है कि सीएम ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है।

सरकार गठन के बाद जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मिले सीएम

नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जदयू के जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या शाम तीन बजे से मुख्यमंत्री से मिलने को ले कतारबद्ध दिखी।