    Nitish Kumar Sapath Grahan LIVE: नीतीश कुमार आज 10वीं बार लेंगे CM पद की शपथ, पटना के गांधी मैदान में होगा VVIP का जमावड़ा

    Nitish Kumar Oath Taking Ceremony LIVE News: नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। 

    By Piyush Pandey Thu, 20 Nov 2025 07:20 AM (IST)
    नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे सीएम। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony LIVE: नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में सुबह 11.30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व कई केंद्रीय मंत्रियों सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अपने पद से त्याग पत्र दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। बुधवार को राजनीतिक गहमागहमी के बीच जदयू और भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। नीतीश कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए। इधर, भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी और उप नेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगी। 

    20 Nov 20257:20:50 AM

    Bihar CM Oath Ceremony Live: भाजपा ने अपने दोनों पुराने चेहरों पर जताया भरोसा

    चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा ने अपने दोनों पुराने चेहरों पर भरोसा किया है। विधानमंडल दल की बैठक में फिर से सम्राट चौधरी को नेता एवं विजय सिन्हा को उप नेता चुने जाने से यह संभावना प्रबल हो गई है कि मंत्रिमंडल के गठन में दोनों उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। बिहार भाजपा के इतिहास में दिवंगत सुशील मोदी के उपरांत सम्राट एवं विजय ऐसे दूसरे एवं तीसरे नेता होंगे, जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। हालांकि, देर रात तक किसी विधायक को मंत्री पद पर शपथ लेने की सूचना नहीं दी गई।