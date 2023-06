UCC पर नीतीश कुमार टाल गए सवाल, विपक्षी दलों की एकता पर कही बस इतनी सी बात

CM Nitish Kumar On UCC Amit Shah विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समान नागरिक संहिता को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर गुरुवार को पूछे गए सवाल को टाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की एकता को लेकर पूछे प्रश्न का भी हल्के-फुल्के अंदाज में जवाद दिया। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अपनी बात कही।

CM Nitish Kumar On UCC Amit Shah: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

पीटीआई, पटना। विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समान नागरिक संहिता को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर गुरुवार को पूछे गए सवाल को टाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की एकता को लेकर पूछे प्रश्न का भी हल्के-फुल्के अंदाज में जवाद दिया। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अपनी बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार को लखीसराय दौरे से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर कोई राज्य में आने के लिए स्वतंत्र है। बता दें कि 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला बिहार दौरा है। वहीं, किसी किसी शीर्ष भाजपा नेता की भी पहली यात्रा है। शाह के इस दौरे को 2024 के आम चुनाव से पहले चर्चा करने और एक रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को पत्रकारों से बात की। हालांकि, वह मीडिया की ओर से समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार के जोर दिए जाने के सवालों को टाल गए। मुख्यमंत्री ने अमित शाह की लखीसराय यात्रा पर पूछे गए सवाल के जवाब में बस इतना ही कहा कि हर कोई यहां आने के लिए स्वतंत्र है। हर किसी को बिहार आने का अधिकार है।

Edited By: Yogesh Sahu