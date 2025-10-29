Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nitish Kumar: बार-बार लोगों को एक ही बात याद दिला रहे नीतीश, क्या चुनाव में काम करेगी ये रणनीति?

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:41 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार पिछड़ा हुआ था, लेकिन उनकी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं और पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने एक्सप्रेस-वे, खेल परिसर, और अन्य विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    हमारे काम को याद रखिए, आगे भी हमलोग ही काम करेंगे: नीतीश

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य के लोगों से अपील की-हमलोगों ने जो आपके लिए काम किया है, उसे याद रखिएगा। आगे भी हमलोग ही काम करेंगे। हमलोग जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं।

    उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- वर्ष 2005 से पहले बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ गया था। विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए थे। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं होता था। नए भवनों का निर्माण तो दूर की बात थी, पहले से बने भवनों का रखरखाव और जीर्णोद्धार तक नहीं हो पाता था। उबड़-खाबड़ और टूटी-फूटी सड़कें बिहार के पिछड़ापन की पहचान बन गयी थीं। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाला राज्य पूरी दुनिया में उपहास का पात्र बन गया था। वर्ष 2005 में राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किये गये।

    उन्होंने लिखा- बीते 20 वर्षों में राज्य में कई विश्वस्तरीय पथों का निर्माण कराया गया, जबकि कई एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जारी है। इसमें जेपी गंगा पथ, अटल पथ, पाटलि पथ, बिहटा-सरमेरा पथ, मीठापुर-महुली पथ, लोहिया पथ चक्र, बख्तियारपुर-रजौली पथ, पटना-गया-डोभी पटना-मुजफ्फरपुर फोर लेन, पटना-बख्तियारपुर-मोकामा पथ तथा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन एक्सप्रेस-वे और हाई स्पीड कारिडोर के बनने से राज्य में न सिर्फ आवागमन बेहद सुगम हो गया है बल्कि आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि तरह से पर्यटन और ईको टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार शानदार कार्य कर रही है। इसमें मुख्य रूप से राजगीर में घोड़ा-कटोरा का विकास, जू-सफारी का निर्माण, राजगीर नेचर सफारी (ग्लास स्काई वॉक) का निर्माण, वेणुवन एवं पांडु पोखर का सौंदर्गीकरण, नवादा के ककोलत जल प्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, राजगीर एवं मंदार में नये रोप-वे का निर्माण, पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण, मधुबनी में मिथिला हाट का निर्माण शामिल है। इन कार्यों ने बिहार पर्यटन को आज विश्व मानचित्र पर लाकर रख दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने पटना के कंकड़बाग में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय, पटना मेट्रो परियोजना, पटना में विश्वस्तरीय डा. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण तथा गया में विष्णुपद मंदिर के पास रबर डैम के निर्माण को भी सरकार की उपलब्धियों के रूप में चर्चा की है।