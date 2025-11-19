नीतीश कुमार का संकल्प... बिहार को देश के चुनिंदा विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने संबोधन में कहा कि बिहार को देश के चुनिंदा विकसित राज्यों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग मिल रहा है। मु्ख्यमंत्री ने चुनाव मे एनडीए की प्रचंड जीत के लिए महिलाओं व युवाओं के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधायक दल की बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे आरंभ हुई। बैठक 12.45 बजे तक चली। बैठक के आरंभ में विधायक दल ने मुख्यमंत्री का सामूहिक रूप से अभिवादन किया। बैठक का संचालन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा कर रहे थे। बैठक के आरंभ में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी व बिजेंद्र यादव का संबोधन हुआ।