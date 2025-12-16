मंत्रिपद से नितिन नवीन का इस्तीफा, नीतीश सरकार में दो विभाग संभाल रहे थे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
डिजिटल डेस्क, पटना। Nitin Nabin Resignes: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने नीतीश मंत्रिमंडल से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। उनके पास दो विभागों की जिम्मेदारी थी।
नीतीश सरकार में उन्हें पथ निर्माण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्री बनाया गया था। नितिन नवीन ने इससे पूर्व सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। इससे पूर्व उन्होंने रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री मुरली मनोहर जोशी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की।
बांकीपुर से पांच बार विधायक चुने गए नितिन नवीन भाजपा के कद्दावर नेता रहे नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। वे तीन बार से बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे।
दो बार पथ निर्माण के साथ ही नगर विकास की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। 2025 के चुनाव में भी उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की और नीतीश सरकार में मंत्री बने।
अब कौन होगा नया मंत्री?
नितिन नवीन के इस्तीफा के बाद अब भाजपा कोटे से किन्हें मंत्री पद मिलेगा, इसपर सभी की नजरें टिक गई हैं। पूर्व मंत्री संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आ गए हैं।
ऐसे में दो मंत्रालय जो भाजपा के पास थे, अब किन्हें वह सौंपा जाता है, इसका इंतजार है। पूर्व मंत्रियों में से ही किन्हीं को मंत्री बनाया जाता है कि या फिर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, यह देखने वाली बात होगी।
बता दें कि भाजपा कोटे से नीतीश मिश्रा, हरि सहनी, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, केदार गुप्ता, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, संतोष सिंह और कृष्णनंदन पासवान मंत्री नहीं बनाए गए। इस बार संजय मयूख, संजीव चौरसिया और अरुण सिन्हा के नाम की भी चर्चा हो रह है।
