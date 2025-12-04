नेशनल हाईवे... एक्सप्रेस-वे और फ्लाईओवर, 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट; मंत्री नितिन नवीन ने दिया ये ऑर्डर

राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री नितिन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की चल रही और प्रस्तावित योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। वे गुुरवार को विभाग की योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि केंद्र से चार करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन्हें और पहले से चल रही योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, बाईपास निर्माण, फ्लाईओवर तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, समय-सीमा और बाधाओं पर चर्चा की गई। इसमें विभाग के सचिव संदीप आर. पुडकलकट्टी, अपर सचिव शैलजा शर्मा समेत एनएचएआई एवं प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास राज्य के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। किसी परियोजनाओं में अगर प्रशासनिक बाधाओं के कारण देरी हो रही है, तो उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान किया जाए।