    नितिन नबीन के पटना आगमन पर शक्ति प्रदर्शन, 6 किमी लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब; एयरपोर्ट से नेहरू पथ तक ठप रहा यातायात

    By vidya sagarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नबीन मंगलवार को पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना आगमन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट से नितिन नबीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो की शुरुआत हुई। रथ पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे।

    nitin in patna 1

     

    एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़ों की गूंज और ‘नितिन नबीन जिंदाबाद’ के नारों से पूरा क्षेत्र भगवामय हो गया। हालात ऐसे बन गए कि रथ करीब पांच मिनट तक एयरपोर्ट गेट से आगे नहीं बढ़ सका। सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    nitin in patna 2

     

    नितिन नबीन के स्वागत को यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। हाथी, ऊंट और घोड़े रथ यात्रा की शोभा बढ़ाते नजर आए। पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने भोजपुरी गीत ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ पर नृत्य कर माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया। जगह-जगह पुष्प वर्षा और स्वागत द्वार लगाए गए थे, जिससे यह रोड शो एक बड़े राजनीतिक उत्सव का रूप लेता दिखा।

    nitin in patna 3

     

    रोड शो के कारण एयरपोर्ट इलाके में करीब एक किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। कई वाहन जाम में फंसे नजर आए, जबकि फ्लाइट पकड़ने आए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों को अपना सामान लेकर पैदल ही एयरपोर्ट की ओर जाना पड़ा। यातायात पुलिस और प्रशासन ने धीरे-धीरे व्यवस्था संभालने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के कारण कुछ समय तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

    jam 1

     

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रथ जैसे ही एयरपोर्ट गेट से बाहर निकला, सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं की कतारें लग गईं। लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे। सुरक्षा बल लगातार भीड़ को नियंत्रित करने और रथ के मार्ग को खाली रखने में जुटे रहे। इसके बाद एयरपोर्ट मोड़ से होते हुए नितिन नबीन का रथ नेहरू पथ की ओर आगे बढ़ा। पूरे मार्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बनी रही।

    nitin in patna 4

     

    नितिन नबीन पटना में करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं, जो मिलर हाई स्कूल मैदान में जाकर समाप्त होगा। रथ पर खड़े होकर नितिन नबीन लगातार हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे। उनके साथ मौजूद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला।

    nitin in patna 5

     

    इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नितिन नबीन के नए दायित्व को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा, 'नितिन नबीन को यह पद नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में बिहार भाजपा पूरी ताकत से योगदान देगी।' उन्होंने आगे कहा कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा।

    nitin in patna 6

     

    राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, नितिन नबीन का यह रोड शो केवल स्वागत कार्यक्रम नहीं, बल्कि पार्टी की ताकत और संगठनात्मक एकजुटता का प्रदर्शन भी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यह संकेत देती है कि नितिन नबीन को जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन हासिल है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला पटना दौरा पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।

    nitin in patna 7

     

    सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि भारी भीड़ के कारण कुछ समय तक यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

    कुल मिलाकर, एयरपोर्ट से शुरू होकर नेहरू पथ होते हुए मिलर हाई स्कूल मैदान तक पहुंचने वाला यह 6 किलोमीटर लंबा रोड शो भाजपा के लिए एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आया। पटना की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और कार्यकर्ताओं का जोश इस बात का संकेत है कि नितिन नबीन का यह दौरा न केवल संगठनात्मक मजबूती का संदेश दे रहा है, बल्कि आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।