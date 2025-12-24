पटना में नितिन नबीन का डेढ़ क्विंटल गुलाब से भव्य स्वागत, तीन घंटे में तय की 6 किमी की यात्रा
बिहार के पटना शहर में नितिन नबीन का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें छह किलोमीटर की यात्रा तय करने में तीन घंटे लगे, क्योंकि रास्ते में डेढ़ क्विंटल गुलाब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नवीन के मंगलवार को पहली बार पटना आगमन पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। रोड शो की शुरुआत दोपहर 12:40 बजे से लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट परिसर से प्रारंभ हुई और आयकर गोलंबर के पास लोकनायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मिलर हाईस्कूल मैदान में संपन्न हुई।
भाजपा नेता, कार्यकर्ता और आमजन की भीड़ और अभिवादन का आलम रहा कि छह किलोमीटर की यात्रा को पूरी करने में तीन घंटे का समय लगा। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अधिकारी और जवानों को काफी मशक्त करनी पड़ रही थी। रथ पर नितिन नवीन के साथ रथ पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी सवार थे।
कार्यकर्ताओं के अभिवादन के लिए रथ पर डेढ़ क्विंटल गुलाब रखा गया था। एयरपोर्ट से मिलर हाईस्कूल मैदान तक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वहीं, यात्रा में नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे थे, जिसे प्रदेश अध्यक्ष लेकर उन्हें भेंट कर रहे थे।
महिला सशक्तीकरण का दर्शन कराया गया
बिहार म्यूजियम के पास कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में नितिन नवीन जिन्दाबाद का नारे लिखित पोस्टर लिए हुए थे। वहीं, पटना वीमेंस कालेज के पास महिला मोर्चा और कला प्रकोष्ठ से जुड़े कार्यकर्ता विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार में महिला सशक्तीकरण के कार्यों को प्रस्तुत की। जोड़ी मोदी नितीश के हिट होइ... पर जमकर नृत्य किया। नेहरू पथ के दोनों लेन बैनर-पोस्टर से पटा रहा।
भैया यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है
पटना हाईकोर्ट के पास बाबा साहब भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विंध्याचल राय, ललन पासवान आदि ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना परिचय दिया तो नितिन नवीन ने कहा, भैया यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है। सभी को पहचानते हैं। यहां पर ढोल-नगाड़े के साथ अधिवक्ताओं ने उनका अभिवादन किया।
नेहरू पथ की दोनों लेन में भीड़ अधिक होने के कारण 100 मीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट से अधिक का समय लग गया। आयकर गोलंबर के पास कायस्थ समाज के सौकड़ों सदस्य नीली पगड़ी पहने उनका स्वागत किया। नगर निगम के पार्षद ने होटल पाटलिपुत्र अशोक के पास स्वागत किया। भाजयुमो के कार्यकर्ता भारत माता की जय, नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।
टाइमलाइन
- भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर आगमन : दोपहर 12:16 बजे
- स्टेट हैंगर में नितिन नवीन का वरीय नेताओं द्वारा स्वागत : 12:40
- एयरपोर्ट परिसर के बाहर से स्वागत यात्रा प्रारंभ : 12:50
- केंद्रीय विद्यालय, नेहरू पथ के पास पहुंची यात्रा : 1:35
- राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना : 2:10
- सचिवालय के पास अभिनंदन यात्रा का स्वागत : 2:40
- हाईकोर्ट के पास बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण : 2:50
- लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण, आयकर गोलंबर : : 3:15
- प्रदेश भाजपा कार्यालय के पास नितिन नवीन का स्वागत : 3:35
- मिलर हाईस्कूल मैदान में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ का प्रवेश : 3:35
- मिलर हाईस्कूल मैदान के मुख्य मंच पर नितिन नवीन का स्वागत : 3:40
