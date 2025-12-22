राज्य ब्यूरो, पटना। BJP Natioanl Working President: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत नितिन नवीन मंगलवार अपनी कर्मस्थली पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर पहुंच रहे हैं। पार्टी की ओर से स्वागत की जोरदार तैयारी है। पटना के मिलर स्कूल में आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह के लिए राजधानी की सड़कों के किनारे बड़े-बड़े पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग लगाए गए हैं। पटना हवाई अड्डे से लेकर मिलर स्कूल के मैदान के बीच कई स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए बैनर पोस्ट एवं होर्डिंग के साथ ही भव्य सजावट से राजधानी भगवामय हो गई है।

नवीन के स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के सात मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष को भी अलग-अलग दायित्व दिया है। (राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर मिलर स्कूल ग्राउंड पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। जागरण) दिल्ली से 11.30 बजे नवीन के पटना एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है। वहीं, अभिनंदन स्थल पर रथ से डेढ़ बजे नवीन आंबेडकर एवं जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पहुंचेंगे। रथ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सरावगी के साथ उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे।

दीघा व‍िधायक ने झोंकी ताकत विदित हो कि मिलर स्कूल मैदान दीघा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे में स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया के साथ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के अभिनंदन कार्यक्रम में चार-चांद लगाने के लिए ताकत झोंक दी है।

बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद पर बिहार का लाल पहुंचा है। नवीन के विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर के लोग तो अपने विधायक के इंतजार में पलक पांवड़े बिछाए हुए उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहां के लोग अपने विधायक के स्वागत के लिए विशेष तैयारी में जुटे हुए हैं।

‎‎भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विश्वास जताते हुए कहा कि नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा देश में नई इबारत गढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार में भी भाजपा का संगठन सशक्त होगा और सशक्तिकरण की नई दिशा तय करेगा।

इस क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भाजयुमो के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के पटना पहुंचने पर स्वागत की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी।