पटना में नितिन नबीन के रोड शो के चलते यातायात में बदलाव, एयरपोर्ट जाने वाले रखें विशेष ध्यान

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin Road Sho) का 23 दिसंबर को पटना में रोड शो कार्यक्रम प्रस्तावित है। राेड शो को लेकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे कार्यक्रम समाप्ति तक एयरपोर्ट से मिलर हाईस्कूल तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है।

ट्रैफिक पुलिस रूट प्लान जारी करते हुए आमजनों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर अरण्य भवन, शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, पुनाईचक, हाईकोर्ट, ऊर्जा भवन, आयकर गोलंबर होते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय और मिलर हाई स्कूल तक रहेगा।

इस दौरान दोपहर 12 से शाम चार बजे के बीच जिनकी फ्लाइट है, वह प्रयास करें कि उड़ान समय से कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे।

जिला परिवहन कार्यालय से हवाई अड्डा

पटेल गोलम्बर से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का पार्किंग प्रतिबंधित रहेगा। कार्यकर्ताओं को अपने वाहन एयरपोर्ट के बाहरी पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करने होंगे।

जिला परिवहन कार्यालय से दक्षिण की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन जिला परिवहन कार्यालय, टमटम पड़ाव–फुलवारीशरीफ होते हुए गंतव्य तक जा सकेंगे। इसी तरह उत्तर की ओर आने वाले वाहन जगदेव पथ होते हुए आगे बढ़ेंगे।

सगुना मोड़ से हड़ताली मोड़ तक

नेहरू पथ पर सगुना मोड़ या दानापुर से पूरब की ओर आने वाले वाहन दक्षिण में जगदेव पथ, जिला परिवहन कार्यालय, टमटम पड़ाव–फुलवारीशरीफ होते हुए गंतव्य तक जा सकेंगे।

इसी तरह सगुना मोड़ या दानापुर से पूरब की ओर आने वाले वाहन उत्तर में आशियाना-दीघा रोड से दीघा-कुर्जी-राजापुर पुल-अशोक राजपथ होते हुए जा सकेंंगे। जगदेव पथ पर सभी प्रकार के वाहनों का पार्किंग वर्जित रहेगा।

डुमरा टीओपी से आयकर गोलंबर तक

कंकड़बाग-पटना जंक्शन की ओर से पश्चिम की तरफ आने वाले सभी वाहन जीपीओ आरओबी उपर-आर ब्लाक आरओबी-गर्दनीबाग आरओबी से होते हुए अनिसाबाद गोलंबर होते हुए जा सकेंगे।

डाकबंगला से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन उत्तर में बुद्ध मार्ग-पुलिस लाइन-राजापुर पुल-अशोक राजपथ होते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकेंगे। डाकबंगला से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन दक्षिण में कोतवाली टी-जीपीओ उपर-आर ब्लाक आरओबी, गर्दनीबाग आरओबी से अनिसाबाद गोलंबर की ओर जा सकेंगे।