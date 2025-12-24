Nitin Navin Patna Visit :पटना दौरे के दूसरे दिन नितिन नवीन ने काली मंदिर में की पूजा, गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था; संगठन मजबूती पर मंथन
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। उन्होंने बांस घाट स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना की और गो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। दौरे के दूसरे दिन बुधवार को उन्होंने धार्मिक और संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। सुबह बांस घाट के पास स्थित काली मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा के बाद नितिन नवीन पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे गोलघर के समीप स्थित अखंड वासिनी मंदिर पहुंचेंगे, जहां माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे।
धार्मिक कार्यक्रमों की कड़ी में नितिन नवीन पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे दोपहर 2 बजे तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे। यहां वे मत्था टेककर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ नितिन नवीन पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे संगठनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय रहेंगे। वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट-2) और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक 3 टेलर रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर आयोजित होगी। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तृत मंथन किया जाएगा।
इससे पहले दौरे के पहले दिन मंगलवार को नितिन नवीन पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे ने पटना में लगभग 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पटना एयरपोर्ट से शुरू हुए इस रोड शो में कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उनके स्वागत के लिए हाथी, ऊंट और घोड़े तक लगाए गए थे। रोड शो के दौरान ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ गीत पर महिलाएं झूमती नजर आईं। राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में भी नितिन नबीन ने पूजा-अर्चना की थी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस अवसर पर कहा था कि नितिन नवीन पहली बार दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे को यह पद सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में बिहार भाजपा पूरी शक्ति के साथ योगदान देगी। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा।
