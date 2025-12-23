राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। भाजपा के नए राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष नितिन नवीन का मंगलवार को पटना में भव्‍य स्‍वागत किया गया। रोड शो के बाद राजधानी के मि‍लर स्‍कूल मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्‍होंने कहा क‍ि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी एवं गृह मंत्री अ‍म‍ित शाह का सपना साकार करेंगे।

अपने संबोधन में उन्‍होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्ट टाइम पालिटिशियन बता दिया। कहा क‍ि राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिट‍िक्‍स नहीं करनी है। बिहार की जनता ने तो राहुल गांधी को ऐसे भगाया क‍ि जर्मनी चले गए। वे विदेश में जाकर देश को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में भी एक पार्ट टाइम पॉलिट‍िशियन हैं जो चुनाव हारते ही विदेश घूमने चले जाते हैं।

इससे पूर्व नितिन नवीन का दोपहर करीब 12.30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरने के साथ स्टेट हैंगर में पार्टी के सांसद, मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल मैदान तक उनका रोड शो आयोजित किया गया, जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा था। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन के स्वागत में ढोल-नगाड़ों और फूलों से रास्ता सजाया था।