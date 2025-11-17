Language
    NDA की जीत पर निशांत कुमार बोले— यह जनता की विजय, पापा करेंगे और बेहतरीन काम

    By Arun Ashesh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने एनडीए की जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता की है और उनके पिता आगे भी बेहतर काम करेंगे। निशांत ने नीतीश कुमार की कार्यशैली और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार अपने अगले कार्यकाल में विकास की गति को और तेज करेंगे। निशांत ने कहा कि उनके पिता ने 20 साल से राज्य की सेवा की है।

    नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमाक के साथ

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के लिए राज्य की जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके पिता मुख्यमंत्री के रूप में अपने अगले कार्यकाल में और बेहतर काम करेंगे।

    एक समारोह में पहुंचे निशांत रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा चुनाव से बहुत पहले निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा कर रहे थे।

    उन्होंने पहले भी एनडीए की जीत की अपील की थी। कहा था कि लोग अच्छे कार्यों के लिए नीतीश कुमार को एक बार और सरकार बनाने का अवसर दें।

    उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप है?

    निशांत ने कहा-उम्मीद से अधिक है। उनकी अगली उम्मीद यह है कि नीतीश कुमार अपने अगले कार्यकाल में पहले से जारी विकास की गति को और तेज करेंगे।

    चुनाव से पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि निशांत एनडीए के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।

    वह कहीं एनडीए के चुनावी मंच पर नजर नहीं आए। निशांत ने एनडीए की बड़ी चुनावी उपलब्धि पर कहा-हमारे पिता ने 20 साल से राज्य की अनवरत सेवा की है।

    आगे भी अच्छा काम करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? इस प्रश्न पर निशांत का उत्तर था-यह श्रेय जनता को जाता है।