    VIDEO: पापा नीतीश से मिले निशांत कुमार, मुस्कुराकर मुख्यमंत्री के पैर छूए और गले लगाया

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    एक वीडियो में निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार से मिलते हैं। वे मुस्कुराते हुए उनके पैर छूते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। यह दृश्य पिता और पुत्र के बीच गहरे स्नेह और सम्मान को दर्शाता है। यह मुलाकात पारिवारिक मूल्यों को दर्शाती है।

    नीतीश कुमार के साथ निशांत

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड दसवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नीतीश के इकलौते बेटे निशांत कुमार भी गांधी मैदान में मौजूद रहे। 

    वहीं शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार का अपने पिता के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद निशांत कुमार उनके पास जाकर उन्हें बधाई दी और पैर छूने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें रोक दिया और प्यार से गले लगा लिया। पिता-पुत्र के भावुक पल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश अपने बेटे को दुलारते नजर आ रहे हैं।

    बेटे ने दी बधाई

    नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर उनके बेटे निशांत कुमार ने कहा, "मैं अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई देता हूं। जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं।"


    उन्होंने कहा, “पापा दसवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, यह हमारे पूरे परिवार और एनडीए के लिए गर्व की बात है। हमने पहले भी जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है और आने वाले पांच साल में भी हर वादा निभाएंगे।”