Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar CM Oath Ceremony: शपथ ग्रहण को लेकर उत्साहित हैं निशांत, एनडीए को बताया एक परिवार

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:49 AM (IST)

    निशांत शपथ ग्रहण को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने इस जीत को एनडीए परिवार की जीत बताया है। उनका कहना है कि एनडीए परिवार की यह एक बड़ी जीत है और वह शपथ ग्रहण के लिए उत्सुक हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साहित हैं निशांत

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार गुरुवार को गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साहित हैं, जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

    उन्होंने बुधवार को कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इस समारोह में आने वाले सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने एनडीए को अपार बहुमत दिया।

    पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कहा अंकल

    इसमें एनडीए के घटक दलों के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। निशांत ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और सबके सहयोग-समर्थन से ही राज्य का विकास हो रहा है। उन्होंने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को अंकल कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने को प्रतिबद्ध है।

    नीतीश कुमार लगातार जनसेवा, प्रशासनिक दक्षता और राजनीति में नैतिक मूल्यों के पर्याय रहे हैं। इसी विश्वास के आधार पर वह रिकार्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।

    राजीव ने कहा कि गठबंधन की यह एकजुटता बिहार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता की प्रतीक है। एनडीए के सभी साझेदार मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ काम करेंगे।