Bihar CM Oath Ceremony: शपथ ग्रहण को लेकर उत्साहित हैं निशांत, एनडीए को बताया एक परिवार

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार गुरुवार को गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साहित हैं, जिसमें नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

उन्होंने बुधवार को कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इस समारोह में आने वाले सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने एनडीए को अपार बहुमत दिया।

पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कहा अंकल

इसमें एनडीए के घटक दलों के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। निशांत ने कहा कि एनडीए एक परिवार है और सबके सहयोग-समर्थन से ही राज्य का विकास हो रहा है। उन्होंने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को अंकल कहा।