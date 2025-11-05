NIOS Exam: बिहार चुनाव को लेकर एनआईओएस की 6, 10 और 11 नवंबर की परीक्षा स्थगित

जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की छह 10 और 11 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। एनआईओएस ने कहा कि छह, 10 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनआईओएस ने परीक्षा स्थगित कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थगित परीक्षा की गई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। परीक्षा स्थगित केवल बिहार राज्य के लिए किया गया है, जबकि देश और विदेश के अन्य सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी।