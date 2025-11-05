NIOS Exam: बिहार चुनाव को लेकर एनआईओएस की 6, 10 और 11 नवंबर की परीक्षा स्थगित
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने बिहार विधानसभा चुनाव के चलते 6, 10 और 11 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यह स्थगन केवल बिहार राज्य के परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। अन्य सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।
जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की छह 10 और 11 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। एनआईओएस ने कहा कि छह, 10 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनआईओएस ने परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
स्थगित परीक्षा की गई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा की नई तिथि बाद में जारी की जाएगी। परीक्षा स्थगित केवल बिहार राज्य के लिए किया गया है, जबकि देश और विदेश के अन्य सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी।
इन विषयों की परीक्षा स्थगित
छह नवंबर को उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिकी, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और माध्यमिक स्तर की चित्रकारी की परीक्षा आयोजित होनी थी।
इसी तरह 10 नवंबर को उच्च माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, कानून का परिचय, सेन्य इतिहास और माध्यमिक स्तर पर उर्दू, संस्कृत, भारतीय सांकेतिक भाषा और बौद्ध दर्शन की परीक्षा होनी थी।
11 नवंबर को उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित व वेदा अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जानी थी। अब इन परीक्षाओं की तिथि बाद में जारी की जाएगी।
