Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार से जुड़े हैं दिल्ली बम ब्लास्ट के तार? मोतिहारी-खगड़िया में NIA की रेड

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बिहार के मोतिहारी और खगड़िया में छापेमारी की है। साइबर फ्रॉड, जाली नोट और अवैध लेन-देन से जुड़े मामलों में टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और घरों की तलाशी ले रही है। टीम ने खगड़िया से एक फोन को सीज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी/ चकिया (पूर्वी चंपारण)/पटना। साइबर फ्रॉड, जाली नोट और अवैध लेन-देन से जुड़े एक मामले में एनआईए की टीम ने रविवार को मोतिहारी में तीन स्थानों पर एक साथ धावा बोला।

    यह कार्रवाई चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा, आदापुर थाना क्षेत्र के ऊंचीडीह और अरेरा गांव में एक साथ की गई। टीम कोयला बेलवा गांव से धीरज तिवारी और आदापुर से जितेंद्र सहनी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोयला बेलवा में सुबह करीब साढ़े चार बजे स्व. श्रीनारायण पाठक के पुत्र मनोज पाठक के घर एनआईए की प्रशिक्षु महिला आईपीएस के नेतृत्व में टीम ने धावा बोला। एनआईए की दबिश को देखते हुए यहां पहले से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

    टीम ने यहां पहुंचते ही करीब एक सप्ताह से ससुराल में रह रहे नेपाल निवासी धीरज तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। धीरज की शादी वर्ष 2012 में श्रीनारायण पाठक की पुत्री प्रियंका कुमारी से हुई थी। उसकी 2018 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद नियमत: प्रियंका के बैंक खाते को बंद कर देना था, लेकिन उससे लगातार संदिग्ध लेन-देन हो रहा था।

    बताया जाता है कि धीरज कुवैत में रहता था, जहां से साइबर फ्रॉड एवं हवाला के पैसे का लेन-देन पत्नी के खाते से करता था। इससे वह एनआईए के रडार पर आया था। धीरज ने भारत की नागरिकता भी फर्जी तरीके से ले रखी है। एनआईए ने ससुराल के पते पर उसका आधार कार्ड बरामद किया है।

    छापेमारी के दौरान एनआईए ने घर के सभी सदस्यों का मोबाइल जब्त कर लिया। न तो किसी को बाहर जाने की इजाजत थी न ही अंदर आने की। यहां से एनआईए की टीम धीरज को लेकर चकिया थाने पर पहुंची। वहां उससे पूछताछ जारी है। इधर, आदापुर थाना क्षेत्र के ऊंचीडीह निवासी जितेंद्र सहनी के घर तथा उनकी ससुराल अरेरा गांव में भी टीम ने छापेमारी की।

    इस दौरान जितेंद्र भागने लगा, परंतु पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जितेंद्र पर पहले से जाली नोट का मामला दर्ज है। टीम ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी ससुराल अरेरा गांव में भी छापेमारी की गई।

    खगड़िया में भी छापा

    दूसरी ओर एनआईए ने खगड़िया जिले में मानसी के सैदपुर गांव में रिटायर्ड पोस्टमास्टर मु. नन्हु उर्फ नूर आलम के घर छापेमारी की। घर में लैपटॉप और सभी सदस्यों के मोबाइल की गहन पड़ताल की। घर के लोगों से भी पूछताछ की गई। हालांकि, टीम के सदस्य कुछ बताने से परहेज करते रहे।

    मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि एनआईए टीम द्वारा एक मोबाइल फोन को सीज किया गया है। इससे अधिक कुछ जानकारी नहीं है। छापेमारी में टीम में पांच सदस्य शामिल थे। मोबाइल उनके पुत्र का बताया जा रहा है। एनआईए की छापेमारी के बाद से दिल्ली ब्लास्ट का तार खगड़िया से भी जुड़ने की बात चर्चा में है।