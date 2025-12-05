हथियार तस्करी मामले में बिहार-यूपी और हरियाणा में 22 स्थानों पर NIA का छापा, 4 गिरफ्तार

एनआइए की अलग-अलग टीमों ने एक साथ बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना जिलों में सात स्थानों जबकि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दो स्थानों पर तलाशी ली गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गुरुवार को संगठित अवैध हथियार और गोला-बारूद तस्करी मामले में बिहार, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में 22 स्थानों पर छापेमारी की जिसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।



तलाशी के बाद एनआइए ने पटना से शशि प्रकाश, शेखपुरा से रवि रंजन सिंह और कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा को गिरफ्तार किया है।



जांच के अनुसार, सभी आरोपित अवैध हथियार तस्करी के संगठित गिरोह से जुड़े हैं। इनका नेटवर्क हरियाणा से उत्तरप्रदेश- बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में अवैध गोला-बारूद की तस्करी करता था।



सूत्रों के अनुसार, तीनों राज्यों में हुई छापेमारी में करीब एक करोड़ नकद और विभिन्न बोर के हथियार एवं गोला बारूद बरामद किए गए हैं।

इसके साथ ही डिजिटल उपकरण भी एनआइए की टीम ने जब्त किए हैं, जिनमें आपत्तिजनक डेटा मिला है। फर्जी और संदिग्ध पहचान पत्र सहित कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।



यह मामला बिहार से जुड़ा है, जब इसी साल जून-जुलाई में स्थानीय पुलिस ने कई अवैध हथियार और बड़ी संख्या में कारतूसों की बरामदगी की थी।

इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, कुमार अभिजीत, शत्रुधन शर्मा और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने अगस्त 2025 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी जिसकी जांच जारी है।