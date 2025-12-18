बिहार में NH और भारी वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहा NHAI, कोहरे में दुर्घटनाएं रोकने में मिलेगी मदद

राज्य ब्यूरो, पटना। धुंध की वजह से बढ़ी सड़क दुर्घटनाओं के बाद एनएचएआई बिहार में सड़कों के किनारे व भारी वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहा। दूर से ही चमकने वाले रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वहां लगाए जा रहे जहां सर्दियों के मौसम में घना कोहरा रहता है। हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां कोहरे में सड़क नहीं दिखने पर वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया।

एनएचएआई के स्थानीय अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा। इस अभियान के तहत कोहरा-प्रवण राष्ट्रीय राजमार्गों एवं टोल प्लाजा क्षेत्रों में भारी वाहनों पर भी रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जा रही है, ताकि कम दृश्यता की स्थिति में भी वाहनों की पहचान दूर से हो सके और दुर्घटनाओं की संभावना कम की जा सके।

यह पहल सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए की जा रही है, जिसमें परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों, टोल प्लाजा प्रबंधन एवं स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा। यह अभियान विशेष रूप से उन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर केंद्रित है जहां, सर्दियों के मौसम में घना कोहरा देखने को मिलता है। एनएचएआई बिहार के क्षेत्रीय अधिकारी एन. एल. येवतकर ने बताया कि कोहरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर दृश्यता में कमी सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनती है। रिफ्लेक्टिव टेप जैसी सरल लेकिन प्रभावी व्यवस्था से वाहनों की पहचान बेहतर होती है, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलती है।