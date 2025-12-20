New Franchise Scheme 2.0: डाक विभाग की यह योजना भर सकती है आपकी जेब, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ?

जागरण संवाददाता, पटना। New Franchise Scheme 2.0: डाक विभाग द्वारा न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 के तहत कम निवेश में सुरक्षित एवं लाभकारी स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के आम नागरिकों, युवाओं, छोटे दुकानदारों एवं नवोदित उद्यमियों को डाक फ्रेंचाइजी से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। यह योजना शहरी, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और पार्सल सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। योजना के अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट जैसे विश्वसनीय सरकारी ब्रांड से जुड़कर अपने क्षेत्र में डाक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और निर्धारित कमीशन के माध्यम से नियमित आय अर्जित कर सकते हैं। न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम के तहत कम निवेश में काम शुरू किया जा सकता है तथा आकर्षक कमीशन संरचना प्रदान की जाती है। स्पीड पोस्ट, इंडिया पोस्ट पार्सल, अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं, पिक-अप एवं डिलीवरी सेवाएं तथा कैश आन डिलीवरी (COD) जैसी सेवाओं पर कमीशन का प्रावधान है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फ्रेंचाइजी को 25 से 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। योजना के लिए आवेदनकर्ता का भारतीय नागरिक होना, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण (केवल डिलीवरी कार्य हेतु 10वीं उत्तीर्ण) होना आवश्यक है।