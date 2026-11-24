संवाद सहयोगी, बाढ़। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों के बीच उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी भी चर्चा में हैं।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनका एक ऐसा अंदाज सामने आया, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अनंत सिंह के चर्चित अंदाज की नकल करते हुए नीलम देवी ने मुस्कुराकर कहा- 'अब विधायक जी का डायलॉग हम मारते हैं, चांद उतार दें।'

दरअसल, शिवांगी की शादी को लेकर पत्रकारों ने नीलम देवी से तैयारियों और खास इंतजामों के बारे में सवाल किया था। अनंत सिंह के अंदाज को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके अंदाज के सभी मुरीद हैं।